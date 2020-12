DEBAT: Drop brændeovnen - brug fjernvarmen!

Nu hvor det er koldt, tændes brændeovnene og så stiger antallet af henvendelser til Agenda Centeret om lugt og partikelforurening. Flere føler sig nemlig generet af naboens brænderøg. F.eks. er der en, der har skrevet til Agenda Centeret, at "I min optik er det fuldstændigt hen i vejret, at det er tilladt at opvarme huse i et tæt bebygget område som Albertslund med brændeovn. Der er partikelforurening og unødig CO2 udslip forbundet med den opvarmningsform, i et område hvor fjernvarmen er fuldt udbygget, og leveres til en rimelig pris.... Der er sundhedsrisici forbundet med partikelforureningen, og det er fuldstændigt unødvendigt at tilføre luften denne forurening og betydelige lugtgene".