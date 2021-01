Arkivfoto

DEBAT: Den uafsluttede historie om Galgebakken som forsøgsbyggeri

Af Søren Vinzent, Galgebakken Over 1 -1 b

Der er vel ingen i Albertslund, der i dag er i tvivl om at Galgebakken (GB) er i krise.

Mange huse står tomme, for skimlen har overtaget. Det er nu for dyrt at rense skimlen ud. Der ventes på renoveringen. Næsten 100 tomme huse. Det er også dyrt og meget nedslående!

Hvordan er det kommet så vidt?

GB blev finansieret, da renten var 19%, så der blev sparet, hvor man kunne, og der blev lavet meget byggesjusk. Især tagene var tidligt et problem. Vi har fået renoveret tagene, så vi nu er på det tredje tag.

Nu er det skimlen, som er det store problem!

Desværre er den Helhedsplan som BO-VEST har valgt, endnu en lappeløsning på det oprindelige byggesjusk. En meget dyr lappeløsning på 1.5 milliarder kr.,; Bemærk: Det er mere end 2 millioner kr. i gennemsnit pr. hus, hvoraf beboerne skal betale 25 % i husleje over 30 år. Landsbyggefonden betaler resten.

NOVA5, det rådgivende ingeniørfirma for Helhedsplanen, anbefalede ud af 3 scenarier, at GB skulle rives ned til soklen, så der kunne bygges nye huse. Bæredygtigt og miljørigtigt.

Af uransagelige grunde valgte BO-VEST scenariet renovering. Nogle beboere bad om at få prissat, hvad det ville koste at bygge nye huse, som NOVA5 havde anbefalet. Det har BO-VEST ikke efterkommet. Det er uforståeligt. Det burde kunne gøres forholdsvis billigt. En mindre sum i forhold til, at renovering og nedrensning af skimmel på GB over årene beløber sig til mere end 56 millioner kr., betalt af beboernes henlæggelser og Helhedsplanen.

På GBs beboermøde i november 2020 besluttedes det med stort flertal, at der ønskes en bæredygtig løsning for GB. En bæredygtighed, som Landsbyggefonden fremfører i annoncer i landsdækkende aviser. Men det gælder åbenbart ikke i GB's Helhedsplan, som BO-VEST lægger frem. På samme beboermøde fortalte VA-forkvinden Vinnie Hansen, at en renovering var 20 % mere bæredygtig end at bygge nyt. Hun citerede fra en rapport (LCA fra Orbicon). Men rapporten m.h.t. bæredygtighed konkluderer, at over tid (50 år - husenes levetid) er nye huse ca. 2,2 % mere bæredygtige end Helhedsplanens renovering.

Det er ikke befordrende for beboernes tillid til VA og BO-VEST og GB's Helhedsplan, når der misinformeres!

Det, man samtidig kan læse ud af rapporten, er, at ved renovering af GB vil udgiften til varme være 7263 kr. mere pr. år end hvis, man vælger at bygge nyt. Det gælder A-husene, der er fritliggende. Beløbet er mindre for rækkehusene. Men hvis man gør op, hvad der spildes af penge til varme ved renovering af de tre hustyper i 50 år, fremfor at bygge nye huse, er det 116.170. 000 kr.(204.000 pr. hus) i runde tal.

Hvis regnebrættet gøres op, ligger udgiften til varme hos beboerne. En udgift, som beboerne sparer, hvis der bygges nye huse, der finansieres af Landsbyggefonden med 75 % og af beboerne med 25% på sigt.

Kommunen er tilsynspligtig og skal godkende Helhedsplanen for GB. Forvaltningen har anført, at planen ikke lever op til bygningsreglementet og løsningerne er ikke tidligere gennemprøvet, men man kan dispensere herfor, hvis der ikke er skimmel i prøvehusene, som bliver færdiggjort i foråret 2021. P.g.a. tidsplanen bliver det kun en kort periode, man kontrollerer det. Så det er ikke et troværdigt grundlag at godkende Helhedsplanen på.

Kommunen skal tilse, at helhedsplanen opfylder kravene, bl.a. til økonomi, og en sundhedsmæssig - miljømæssig - og energimæssig kvalitet.

Da BO-VEST ikke har valgt den model med nye huse, som NOVA5 anbefalede, kan Albertslund kommune risikere at godkende et projekt, som ikke er gennemprøvet og ikke opfylder kravene i byggereglementet, og hvor alternativet (nye huse), hverken er blevet præsenteret for beboerne eller kommunen.

Såvel beboerne som kommunen må have mulighed for at tage stilling til, om nye huse vil være en bedre økonomisk mulighed for beboerne, bl.a. på grund af mindre udgift til varme, samtidig med at nye huse bedre opfylder kravet om mere bæredygtighed. BO-VEST må komme med en alternativ plan med nye huse, som NOVA5 anbefalede i sin tid.

IKKE MERE FORSØGSBYGGERI PÅ GALGEBAKKEN.