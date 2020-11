DEBAT: De rige er bedre oplyste

Der er nu forskellige grader af modernisering. Det glæder en fan af klassisk design og gamle dage, at vores velhavende medborgere i landsbyerne i fremtiden kan nyde at få deres veje og stier oplyst af en, heldigvis, kun lettere opdateret version af den klassiske Albertslund gadelampe, som vi gamle albertslundere husker så godt. Og som vi må forstå, "passer så godt til de særlige bebyggelser", som derved "kan skille sig ud".

Der kan naturligvis ligge den formodning bag, at vi andre, kravlende rundt om vores små asbestklædte hytter på nærmest mørkelagte gangarealer, simpelthen ikke er i stand til at værdsætte det gode design og det smukke lys, "der i farvetone minder om glødelampens varme". Vi er nok lykkelige bare vi hist og her kan slukke for den medbragte lommelygte.