Artiklen: DEBAT: Coma-covid eller take away på biblioteket

debat I disse for biblioteker og lånere vanskelige tider, er det tankevækkende at se, at servicen er bedre hos naboen i Glostrup, hvor man stadig kan aflevere bøger i postkassen. På Frederiksberg kan man booke en bibliotekar. I Herning kan man bestille bøger som take away.