DEBAT: Byg en støjvold for Albertslund vest

Dette indebar blandt andet at man kunne påbegynde det store projekt ved Hyldagerparken med etablering af store jordvolde ud mod motorringvejen. Som alle ved er netop dette område nu anlagt med store volde, at man næsten ikke tror sine egne øjne.

Min opfordring til kommunen er derfor meget enkel. Var det ikke en rigtig god ide at man påbegyndte at anlægge støj-jordvolde ved vejen, og dermed afskærme den voldsomme trafiklarm? - undskyldningen fra fortiden med at området ikke tilhørte kommunens er jo ikke mere brugbar. Og vi ved jo, at kommunen er god til at skaffe sig overskydende jord fra nabokommunerne!