Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Biler er en stor synder for klimaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Biler er en stor synder for klimaet

Albertslund Posten - 31. december 2020 kl. 05:04 Af Bedsteforældrenes KlimaAktion - Albertslund og Galgebakkens Agenda gruppe. V/ Alex Larsen, Morelgården 4 Kontakt redaktionen

Transport står for ca 50 % af Albertslunds CO2 udledninger og her tegner personbiler sig for det meste - næsten 35.000 tons om året. Forslaget til klimaplan indeholder mange gode intentioner om at begrænse privatbilismen, begrænse behov for transport, fremme cykling, fremme fossilfri både privat og offentlig transport. Alt sammen meget prisværdigt. Nogle af virkemidlerne vil givet også have en positiv effekt i ft. klimabelastningen, fx når alle udbud af buslinjer i 2025 skal indeholde krav om at være fossil eller emissionsfri.

Der lægges også op til at begrænse privatbilisme. Her nævnes en række mulige virkemidler som fx at minimere antal af private p-pladser i ny boligområder, afgifter på offentlig parkering, prioritere delebiler. Men dette er ret ukonkret, disse tiltag er kun nævnt som eksempler uden konkrete mål eller indsatser. Og målet om at nedbringe bilejerskabet i Albertslund med 2 % i 2035 er alt for lidt.

I modsætning til at begrænse privatbilismen er planen mere konkret mht. at sikre udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler. Det er jo både godt og dårligt. Det er godt, hvis det får folk til at købe en elbil i stedet for et fossildrevent køretøj; men ikke godt i forhold til at begrænse antallet af privatbiler i det hele taget. Selv en elbil er jo mere klimaskadelig end cykler eller eldreven offentlig transport.

Man vil også gerne understøtte eldrevne delebiler - og det er der jo straks mere musik i. Det skal primært ske ved at udbrede ladestandere og dispensere fra parkeringsnormen, hvis der anlægges delebilspladser ved et boligområde (så vidt vi forstår, gælder dette både nyt byggeri og eksisterende boligområder).

Planen har godt nok et mål om at reducere CO2 udledningen fra al transport indenfor kommunegrænsen med 10 % i 2025 i ft. 2015. For lokaltransport er målet en 15 % reduktion. Med yderligere skærpede mål i 2030. Men der skal i disse mål tages højde for befolkningsudviklingen. Så hvis befolkningen vokser med nybyggeriet, er reduktionen reelt væsentlig mindre.

Det er fint med disse konkrete mål, men der er ingen beregninger dels af, hvorvidt det er realistisk med de angivne virkemidler. Med andre ord, er der tale om et offensivt mål, der batter noget eller er det alt for lidt? Det kan ikke vides på det foreliggende grundlag.

Vi foreslår, at der som minimum bør disse krav med i ft. biler:

Mere ambitiøst mål: En begrænsning af privatbilismen på 5 % som absolut mål uden hensyn til befolkningsudviklingen.

Maksimalt 0,5 p-plads per bolig ved alt nybyggeri - handicappladser fraregnet.

Krav om 1 plads til el-bil med ladestander pr. 10 p-pladser og ligeledes 1 plads til delebil pr. 7 p-pladser ved alt nybyggeri. Én plads kan godt være reserveret både som el-bil og delebilsplads, dog ikke fuldt overlap.

Markant kommunalt tilskud (helst 100%) til etablering af p-pladser med ladestandere reserveret delebiler i alle boligområder.

Krav om ovennævnte antal pladser ved alle nye og reviderede lokalplaner.

Vi vender tilbage med mere om cykler og offentlig transport, for her er der også plads til forbedringer i planen.