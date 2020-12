Pladsen er selve områdets hjerte, hvor portbygningen med kirkens spir står majestætisk i midteraksen fra Roskildevej. Foto: Lena Corselli

DEBAT: Bevar pladsen foran fængslet

Albertslund Posten - 21. december 2020 kl. 05:54 Af Lena Corselli, arkitekt, Albertslundvej 10 Kontakt redaktionen

debat Freja Ejendomme har udskrevet en arkitektkonkurrence for hvordan fængselsområdet kan udvikles til et godt boligområde. Resultatet af konkurrencen kan læses i et sammendrag på Frejas hjemmeside, hvor 2 forslag fremhæves som dem, der har løst opgaven på den bedste måde. Det er tegnestuerne COBE og Schmidt Hammer Lassen der står bag de 2 forslag. Der kan med glæde konstateres at alle 5 forslag ønsker at bevare en del af fængselsområdets bevaringsværdige bygninger. Det ligger også helt i tråd med de SAVE vurderinger (vurderingsmetode for bevaringsværdigt byggeri) som Freja har fået foretaget. Center for Bygnings Bevaring i Raadvad har efterfølgende kommenteret vurderingen, hvor de vurderer at de fleste større gamle bygninger har en højere bevaringsværdi.

I de 2 fremhævede konkurrenceforslag, er fængselsbygningerne mere eller mindre bevaret. I forslaget fra Schmidt Hammer Lassens tænkes der bl.a. bebygget på pladsen foran fængslets hovedindgang og den legendariske port. Langs Egon Olsens vej foreslår man nemlig at opføre bebyggelse på begge sider af vejen helt frem til fængselsporten, således at pladsen reelt forsvinder.

Pladsen er selve områdets hjerte, hvor portbygningen med kirkens spir står majestætisk i midteraksen fra Roskildevej. Pladsen indrammes harmonisk af de to stilfulde forboliger på hver side og åbnes til haven mod nordøst med den noget lavere, tidligere inspektørbolig.

Boligen fra 1897, adskiller sig i byggestilen fra det øvrige fængselsbyggeri og er en lille arkitektonisk perle i al sin nationalromantiske pragt.

Pladsen udgør et miljø som ikke findes andre steder på Vestegnen og ikke kan skabes med moderne arkitektur. Historiens vingesus er svært at komme udenom og de gamle bygningers stoflighed, materialevalg og bygningsvolumen danner et harmonisk bevaringsværdigt miljø. Pladsen kunne blive et rigtig fint åndehul i det kommende meget tæt bebyggede boligområde og det er lige her man stopper op og betragter fængslets indgang med porten og spiret.

På den 167.000 kvm store fængselsgrund må der være plads nok til at opføre de boliger der er behov for.

Jeg opfordrer derfor til at ikke bebygge pladsen foran fængselsporten, men at i stedet lade de kommende generationer albertslundere bruge pladsen som et centralt mødested i den nye bydel, med masser af liv, omkranset af et af vestegnens mest bevaringsværdige miljøer.