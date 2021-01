Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Bedre busser og flere cykler i Klimaplan 2050 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Bedre busser og flere cykler i Klimaplan 2050

Albertslund Posten - 11. januar 2021 kl. 09:57 Af På vegne af Bedsteforældrenes KlimaAktion - Albertslund og Galgebakkens Agenda gruppe, Alex Larsen Kontakt redaktionen

Som nævnt i vores forrige indlæg, står transporten for en meget stor del af udledningen af CO2 i Albertslund. Derfor fremhævede vi, at der skal en yderligere indsats til for at begrænse fossilbilismen. Elbiler er mindre skadelige end fossilbiler, men selv en elbil er jo mere klimaskadelig end cykler eller anden fossilfri offentlig transport. Som i resten af forslaget til ny klimaplan for Albertslund er der mange gode takter omkring cykler og offentlig transport og Albertslund er i forvejen en god cykelby. Vi vil dog foreslå at gå endnu mere offensivt til værks. Hvis vi skal væk fra biler, skal der være gode og billige alternativer.

Cykler Etablering af bedre cykelstiforbindelse mellem nord og syd i tæt på centeret.

Krav til bedre kvalitet i fm. opgravninger, reparationer m.v. af cykelstier (gælder alle cykelstier i kommunen). Mange steder efterlades cykelstierne som både bulede og hullede efter opgravning/reparation

Bedre supercykelstier. Hvis supercykelstierne skal bruges som reelle pendler ruter, skal der ske en række forbedringer:

Alle nye super cykelstier skal være i eget trache med kantsten til afgrænsning.

Super cykelstier skal ikke gå igennem boligområder, hvor stierne er fælles for gående og cyklister.

Super cykelstier skal fortsættes helt til vejkryds som cykelsti - og ikke afløses af bilernes højresvingsbane kort før krydset.

Cykelbanen over krydset skal males i egen farve.

Hvis der er busstoppesteder ved cykelstien, skal læskuret trækkes frem, så cykelstien kan føres bag om læskuret.

Skiltningen / afmærkningen af ruten skal forbedres

De eksisterende super cykelstier opgraderes i ft. ovenstående.

Kollektiv transport En række kommuner har indgået en klimasamarbejdsaftale om grønnere kollektiv trafik. De fleste af disse har allerede forpligtiget sig til, at alle nye bybusser fra 2021 skal være nulemissionsbusser. Albertslund bør også tilslutte sig her. Så ved alle udbud af busruter skal der være krav om at de er både fossil- og emisionsfri allerede fra 2021.

Bedre dækning med S-busser i Albertslund.

Undersøge behov og muligheder for cirkelbusser med minibussser, der kører ofte - også udenfor myldretid. Og hvis det er en god ide, så skal de naturligvis implementeres.

Bedre busdækning i ydertiderne.

Stadig fokus på bedre stoppesteder - der allerede sket en del forbedringer i forlængelse af

Handicaprådets og Ældrerådets rapport fra 2018; men det er vigtigt at fastholde fokus i fm. anlæg af nye stoppesteder

Kommunen skal arbejde for, at taksterne for den kollektive transport nedsættes markant - så priserne svarer til den prisudvikling, der har været på benzin siden 1970.

At kommunen arbejder for klimavenlig belægning på alle veje - både kommunens egne, også de gennemgående motorer veje. Udover at formindske rullemodstanden - og dermed mindre CO2 udslip - giver den også mindre støjgener.

De foreslåede hastighedsnedsættelser skal også gælde Roskildevej og de gennemgående motorveje.

I fm. COOP byen bør der etableres opgang til stationen i den anden ende af perronen.

relaterede artikler

DEBAT: Hurtigere omstilling til bæredygtig energi i Albertslund 28. december 2020 kl. 06:21

DEBAT: Ros og ris til Albertslunds Klimaplan 2050 09. december 2020 kl. 10:00