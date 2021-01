Se billedserie Albertslund Ridecenter. Privatfoto

DEBAT: Albertslund Ridecenter, et ridecenter med mange funktioner

Albertslund Posten - 04. januar 2021 kl. 09:21 Af Lars Gravgaard Hansen. Kommunalbestyrelsesmedlem (Kons.) Kontakt redaktionen

Albertslund Ridecenter har gentagne gange være i spil ved budgetforhandlingerne og har gudskelov overlevet indtil videre. Ridecenteret står over for en stor, men vigtig renovering hen over de næste par år, en renovering som gerne skulle forblive en del af budgetforliget. Jeg har tidligere være af den opfattelse, at kommunen ikke skulle drive et ridecenter, men det gør kommunen hellere ikke alene. For mange mennesker er et ridecenter fremmede land, og relativt få mennesker ved faktisk hvordan vores ridecenter drives, og hvad det bidrager med i det daglige. Jeg har derfor valgt at skrive denne artikel for netop og fortælle dette samt grundlaget for min holdningsændring.

Under budgetforhandlingerne blev jeg inviteret på besøg på Ridecenteret sammen med en masse andre af kommunens politikere, hvor der var mulighed for at møde en nogle af de mennesker der har deres daglige gang på centeret, men også nogle af nøglepersonerne bag det velfungerende ridecenter.

Albertslund Rideklub/Dansk Rideforbund

På Albertslund Ridecenter har Albertslund Rideklub til huse, en klub som er etableret under Dansk Rideforbund. Rideklubben drives selvstændigt på lige fod med AIF-fodbold og andre idrætsklubber som findes i kommunen. Gennem mit besøg mødte jeg adskillige dedikerede medlemmer og ansatte, som i samarbejde arbejder for at gøre Albertslund Ridecenter til et sted for alle. Men samtidig fik jeg også et indblik i det sociale arbejde, der bliver udført på ridecenteret, som man måske ikke er klar over.

Ridecenteret fungerer som opholdssted for utrolig mange sårbare unge, som har fundet tryghed og deres plads gennem deres daglige gang på ridecenteret. Det pædagogiske arbejde varetages af det daglige personale, hvor to er uddannede pædagoger og fungerer som rollemodeller for mange af de unge, der benytter sig af dette unikke tilbud. Gennem årene har der været mange eksempler og historier, der kan bekræfte vigtigheden af den funktion ridecenteret påtager i arbejdet med disse piger. Det er min klare opfattelse, at det er det pædagogiske arbejde som ridecentrets ansatte satser på i fremtiden og brænder for, og det kunne være utrolig interessant, at se hvad en øget indsats på dette område kunne bære med sig.

Handicapridning og socialt ansvar

Foruden arbejdet med de sårbare unge tilbyder ridecenteret også handicapridning. Ridning har vist sig at være til stor gavn for de handicappede, som både får trænet motorikken, de sociale kompetencer og samtidig får masser af frisk luft. Der er også etableret samarbejde med enkelte 0. klasser, som benytter ridecenterets faciliteter til skoleundervisning, med mulighed for at inddrage naturen og hestene i undervisningen. Sidst men ikke mindst er der flere udviklingshæmmede i jobtilbud - endnu en ting der understreger det store sociale ansvar og arbejde, som ridecenteret også påtager sig. Der er tale om andet end en rideklub,og det er det, der gør stedet unikt og værd at satse på også i fremtiden.

Efter mit besøg, hvor jeg igen oplevede nogle af alle de ildsjæle som Albertslund er kendt for, har jeg måttet ændre mit standpunkt. Dette på baggrund af den viden jeg har fået og det jeg har set og oplevet, sammenholdet og den gejst som stedet og menneskerne bag rummer.

Albertslund ridecenter er noget specielt og et unik tilbud i kommunen på niveau med Albertslund Motor Center/klub.