DEBAT: AMC-flertal uden Socialdemokratiet

Få timer før kommunalbestyrelsesmødet i tirsdags fik Socialdemokratiet kolde fødder - og Steen Christiansen ville pludselig ikke mere være med til at præcisere overfor erhvervsstyrelsen at "det er kommunens hensigt at AMC bliver liggende på den nuværende lovlige placering". Det var Økonomiudvalget ellers blevet enige om på mødet blot en uge før. Man undres!

Før sommerferien besluttede KB at gå efter at ændre støjbekæmpelsesprojektet, "Hyldager bakker" så AMC kan blive liggende. Dengang lød det i AP (d. 18/6) at "Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen nu sadler om og vil arbejde for at AMC kan blive liggende", og Steen Christiansen er citeret for "Vi ser en åbning i forhold til muligheden for at AMC kan blive liggende".