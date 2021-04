D-A-D skal åbne festen: MusikTeatret melder klar igen

Det betyder at mange rækker er afspærret og at der igen opereres med 1 meters afstand mellem "grupper".

"Det bliver mandskabskrævende at gøre hele huset klar igen oven på testcenter de seneste måneder - men det er nu det gibber i mig selv og hele personalegruppen for at komme i gang igen", siger han, og slår fast, at en vis erfaring med den der Corona har sneget sig ind i personalestaben: