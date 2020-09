Se billedserie Rune, Lasse og Marlene. Privatfoto Foto: Anders Boye

Cykelhandler kom med gave til Lasse, der er søn af veteranfamilie

Det er ikke ualmindeligt, at Rune Hansen fra Albertslund Cykler støtter lokalsamfundet. Det fik 11-årige Lasse at mærke forleden

Albertslund Posten - 21. september 2020 kl. 05:27 Af Anders Böye (dj) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Wauw, jeg har aldrig haft så flot en cykel, tak", lød det fra Lasse, 11 år.

Begge Lasses forældre har været udsendt for Danmark. I onsdags fik deres søn en overraskende gave: En spritny cykel fra Albertslund Cykler.

"Vi er bare så glade for den store gave. Det er dejligt at modtage den anerkendelse og støtte for os", fortæller Lasses mor, tidl. seniorsergent Marlene, som har været udsendt til både Kosovo og Afghanistan. "Lasses far fylder 60 år i dag og er skadet, så det er en super dejlig dag, at få gaven på", siger Marlene, mens sønnen Lasse prøver sin nye hjelm og cykel langs kanalen i Kanalens Kvarter.

De er hårdt ramt "Jeg kender familien og ved hvor hårdt ramt de er. Derfor var det naturligt for mig, at støtte op om vores Veteraner", fortæller indehaveren Rune Hansen.

Lasse har den alder, hvor en 24 tommer cykel er blevet for lille. En 26 tommer har han kun i få måneder inden han vokser fra den.

"Vi har løst det med en 28 tommer Centurion cykel, som netop er lavet for at afhjælpe springet fra en 24 tommer cykel", forklarer Rune Hansen.

Hyggeligt lokalsamfund Siden 2017 har Albertslund Cykler sendt støtte og hjertevarme ud i lokalsamfundet.

"Vi er rigtig glade for at være her og det er et hyggeligt lokalsamfund, hvor alle kender alle. Vi støtter foreningen "Næstehjælperne" og vi arbejder på et link, hvor folk kan søge julehjælp på vores hjemmeside albertslundcykler.dk." fortæller Rune Hansen.

Den 38-årige Rune Hansen har arbejdet med cykler i 25 år.

Han blev født på Bornholm og allerede som 14-årig blev han ansat i en cykelforretning.

Som 17-årig kom han i lære i Ringsted og uddannede sig som cykelmekaniker.

Senere har han været chef for forskellige større cykelforretninger på Sjælland.

"For tre et halvt år siden startede jeg egen virksomhed her i Albertslund, og lige siden er vi bare vokset og vokset i vækst. Mine gamle kunder er fulgt med og kommer nu helt fra Fyn og Roskilde for at få lavet cykler. Så jeg har ansat Steen, som selv er krigsveteran og to medhjælpere for at følge med", fortæller Rune Hansen.

Kundekontakt er det vigtigste Det forlyder, at Albertslund Cykler måske indstilles til en Gazelle pris for deres flotte resultater.

Men det vil Rune ikke tale om.

"For mig er det den personlige kontakt med mine kunder, som er det vigtigste, men selvfølgelig er jeg glad, hvis jeg får en pris", siger Rune.

Rune og hustruen Kirstine har lige fået en lille datter Lea, som tit er med mor nede og kigge i den store butik med facaden ud mod kanalen.