Se billedserie Trods mudder blev der kørt et godt løb på banerne. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Crossmaskiner i mudder til halsen: Men dog et lyspunkt i en corona-tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Crossmaskiner i mudder til halsen: Men dog et lyspunkt i en corona-tid

DM Kvalifikationsløb i Motocross på Albertslund Motorsportscenters baner var udfordret af mudder

Albertslund Posten - 15. september 2020 kl. 05:41 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt frem til et par dage før Albertslunds Motorsportscenter (AMC) skulle være vært for en kvalifikation til Ungdomsringen DM 2020 i Motocross var der stor tvivl om arrangementet måtte afvikles.

Men med stor indsats fra arbejdsgruppen for de ni ungdomsklubber fra hele Sjælland, Lolland og Falster samt med bistand fra Ungdomsringen lykkes det at beskrive et Corona-sikkert arrangement, og Albertslund kommune godkendte, at AMC kunne afholde DM-kvalifikationsløbet under visse corona-restriktioner.

Det vil sige: ingen publikummer, og alle skulle bære mundbind, medmindre de var iført styrthjelm. Desuden skulle man opholde sig sammen med sine klubkammerater.

"Det blev overholdt til punkt og prikke af små 100 crosskører og deres få hjælpere samt AMC' personale og de frivillige der hjalp til under hele løbsdagen", fortæller Peter Larsen, leder af AMC.

Banen stod perfekt

Han fortæller, at i ugen op til løbet brugte personale, medlemmer og frivillige mange timer på at få crossbanen til at stå perfekt.

"Desværre er vejret ikke under nogens kontrol, og fra onsdag til lørdag middag kom der en masse regn, hvilket gjorde en af Danmarks bedste crossbaner til en glat og våd bane. Men crosskørere er ikke lige til at slå ud, så der var ingen brok over banens mudder eller vejret. Regnen stoppede først over middag hvor den til gengæld blev afløst af solskin", siger Peter Larsen.

Godt ræs - trods mudder

"Trods den mudrede bane blev der kørt noget rigtig godt ræs på AMC, og der var gode dyster om placeringerne i de forskellige klasser", fortæller Peter Larsen.

"Klasserne er opdelt efter motorstørrelse og erfaring. Det er maskiner på 125cc, 85cc, 65cc og 50ccm fordelt i seks klasser. De yngste deltagere er fra 9 år og deltager enten på 50cc eller 65cc maskiner. Da det er kvalifikation, er målet at samle points nok for at sikre sig deltagelse DM Finalen. Finalen afholdes i år på DMU banen i Svebølle ved Kalundborg", slutter Peter Larsen.