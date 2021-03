Coronasmitten stiger - borgmester opfordrer alle i Albertslund Syd til at lade sig teste

“Alle beboere i Albertslund syd: Lad jer teste hen over weekenden, og skulle det viste sig, at I er smittet med Covid-19, så gå i selvisolation”.

Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) har netop lagt et opslag på sin Facebook-side med en kraftig opfordring til alle beboere i Albertslund Syd om at lade sig teste for smitte.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at Albertslund nu ligger på en 4 plads over landets kommuner, når det angår antal smittede borgere. Tallet har ellers været for nedadgående, men er nu på vej op igen, og det er altså især i Albertslund Syd, man kan se smitten, siger borgmesteren.