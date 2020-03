Coronakrisen: Gymnasiet kan komme til at udskyde flytning

Men Coronakrisen har, som med så meget andet i samfundet for tiden, smidt ”grus i maskineriet”. Alt tyder på, at overflytningen til det nye gymnasium, der får navnet Vestskoven Gymnasium, bliver forsinket. ”Vi fik nøglerne i sidste uge, og så er det meningen at vi skal have flyttet møbler, skærme og tavler ind. Men vi har fået at vide, at det kan blive forsinket i leveringen”, siger Trine Ladekarl Nellemann, rektor. ”Vi skal have møde i styregruppen i næste uge, og her beslutte hvad vi gør. Ingen kan vide præcis hvad der sker, men det tyder mest på, at vi skal ind i juni inden vi kan komme i gang.”

Det nye gymnasium er for alvor ved at tage form. Bygningen skyder op i bybilledet, så næppe mange har kunnet undgå at bemærke den. Efter planen er det meningen, at overflytningen fra Albertslund Gymnasium & HF skal gå i gang fra 4. maj.

Studenter bliver fejret

I disse Corona-tider, hvor selv et OL og et EM kan blive udskudt, kunne man godt få den tanke, at gymnasiet må indstille sig på at blive i de nuværende lokaler i Løvens Kvarter efter sommerferien. Men det tror Trine Ladekarl Nellemann ikke på:

”Jeg tror ikke på en forsinkelse efter sommerferien. Jeg er stadig optimist på at vi nok skal få flytningen gennemført. Det er en lykke for os, at gymnasiet er færdigt, og vi glæder os utroligt meget til at komme ind.”

For tiden er de lokale lærere og gymnasie- og HF-elever som alle andre i Danmark naturligvis udfordret af at skulle arbejde hjemmefra, men der er ros fra rektor:

”Alle knokler på for at få det til at lykkes. Især afgangseleverne i 3.g. og 2.HF. er selvfølgelig bekymrede for deres eksaminer, og her må vi jo afvente hvad Undervisningsministeriet melder ud. Men alle skal nok få deres eksaminer, og vi skal også nok finde en måde at fejre studenterne på”, siger Trine Ladekarl Nellemann.

Det nye gymnasium er i fem etager, og fordeler sig på i alt 11.000 kvadratmeter, med plads til 820 elever.