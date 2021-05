De midlertidige håndvaske er blevet sat op i daginstitutioner i flere kommuner, på grund af Covid-19. Her er det et eksemplar fra Egedal. Foto: LDP.

Corona-tiltag bliver permanent: Håndvaske i daginstitutioner

Begrundelsen er at man vil imødekomme Sundhedsstyrelsens anbefaling til bedre håndhygiejne i daginstitutioner. Dels til forebyggelse af COVID19, men også for fremtidige smitsomme sygdomme.

"Man kan sige, at Corona har åbnet vores øjne op for, at vi har mulighed for forbedring af den eksisterende hygiejne", siger Leif Pedersen (SF), formand for Miljø- og Byudvalget.