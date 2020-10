Politiets indsats foregår blandt andet i restauranter, storcentre, parker og cafeer.

Send til din ven. X Artiklen: Corona-tilsyn: Politiet har rejst 378 sigtelser på vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-tilsyn: Politiet har rejst 378 sigtelser på vestegnen

Der er foretaget 11.000 tilsyn i alt, oplyser Københavns Vestegns Politi

Albertslund Posten - 09. oktober 2020 kl. 11:30 Kontakt redaktionen

Siden den omfattende nedlukning i marts har Københavns Vestegns Politi foretaget over 11.000 corona-tilsyn i politikredsen, og der er rejst 378 sigtelser.

Tilsynene er blandt andet blevet ført med politikredsens restauranter, storcentre, parker, testcentre, caféer, byggemarkeder, selskabslokaler, værtshuse, fitnesscentre, S-togsstationer - og mange andre steder, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Der tilføjer, at baggrunden for de over 11.000 tilsyn blandt andet er lidt over 2000 anmeldelser fra borgerne på Vestegnen.

I langt størsteparten af de sager, hvor Københavns Vestegns Politi har været ude, har alt altså været som det skulle, men det er blevet til 378 sigtelser i bogen.

"Vi har ikke ført disse tilsyn for at genere borgerne, men for at sikre at smitten ikke bredte sig - til vores alles bedste. Og langt langt de fleste steder, har vi mødt samfundssind og forståelse for, hvorfor tilsynene har været nødvendige - og fortsat er det," siger politidirektør Kim Christiansen.

Man gør klar til at fortsætte indsatsen, og opfordrer til at borgerne fortsat hjælper til:

"De mange anmeldelser viser, at dette er en sag, der har stor betydning for borgerne. Det er rigtig positivt, og vi opfordrer til, at I fortsat kontakter os, hvis I oplever brud på corona-restriktionerne," siger Kim Christiansen.

Også i den kommende weekend vil Københavns Vestegns Politi igen være på gaderne med politipatruljer, der har særligt fokus på corona-opgaver.

due