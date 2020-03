Se billedserie Musikskolens elever får undervisning over nettet. Arkivfoto

Corona-tider: Musikskolens elever og lærere mødes i cyberspace

Ligesom alle andre kommunale institutioner har Albertslund Musikskole lukket. Men eleverne skal ikke undvære undervisningen

Albertslund Posten - 17. marts 2020

Undervisningen på Albertslund Musikskole er suspenderet frem til 29. marts.

Men det betyder ikke, at eleverne skal undvære deres undervisning. I stedet prøver man nemlig at undervise over nettet. Det meddeler Albertslund Musikskole på sin Facebook-side. Her skriver skolens leder, Ulrik Skat Sørensen:

"Der er lagt op til, at undervisningen flyttes over på digitale platforme - fx mail, YouTube, Skype, Messenger, m.m. Fordi disse tiltag er kommet pludseligt, vil undervisningen også bære præg af, at være på 'forsøgsstadiet', og vi kan ikke garantere, at hver elev vil opleve at få den samme type undervisning tilbudt. Det er et vilkår i denne svære tid, som jeg håber, I vil have forståelse for".

Kastet brat ud i det "Vi er blevet kastet noget brat ud i det nye onlineformat. Men lærerene har taget udfordringen op med stor begejstring og engagement. Selvom alt er lukket ned, så stopper musikken ikke, og det vil vi gerne signalere overfor eleverne. Vi gør os umage med at bevare den undervisningsmæssige relation til alle elever, så de holder motivationen oppe og deres form ved lige. Derudover er vi også opmærksomme på, at mange børn og unge nu er holdt ufrivilligt hjemme, og derfor fortsat skal have fornuftige og sjove ting at tage sig til", siger Ulrik Skat Sørensen.

Alle soloelever "Vi yder onlineundervisningen til alle vores soloelever og enkelte af vores hold - ca. 250 - 300 elever", fortæller Ulrik Skat Sørensen. Det handler om at finde de elev- og holdtyper, hvor det rent faktisk giver mening. Undervisningen er for disse elever flyttet over til et digitalt format - fx Skype, Zoom, mail, messenger, m.m. Selve den digitale platform kan variere fra lærer til lærer, da der er individuelle hensyn at tage. Derfor er det heller ikke sikkert, at alle elever for helt det samme tilbud. Men alle mine lærere er i kontakt med deres elever, og sammen finder de den form, der passer bedst. Vi er selvfølgelige helt opmærksomme på GDPR-regler og andre farezoner ved at blive så digitale"

Godt videosetup "Et konkret eksempel er en lærer, der bruger videotjenesten Zoom. Den tillader et godt videosetup, hvor man kan se- og lytte til hinanden", siger Ulrik Skat Sørensen. "Eleven har på forhånd fået nogle instrukser, og så mødes de i cyberspace. Eleven spiller for læreren og omvendt. Så taler de om teknik, og hvad der skal fokuseres mere på. En af de begrænsninger vi møder er forsinkelse i lyd. Man kan ikke spille sammen på samme tid uden det skrider. Men det er faktisk en meget sjov vinkel - for når man ikke kan spille sammen, så har eleven heller ikke den normale sikkerhed i at kunne læne sig op af lærerens spil. Derfor er de ekstra opmærksomme på at kunne deres musik rigtig godt inden de går online".

Øvefiler på Youtube Ulrik Skat Sørensen fortæller, at andre lærere laver Youtube øvefiler. Her giver de gode råd og tips til opvarmning, øvelser og andre vigtige ting.

"Ved at lave filer på denne måde skaber man en stor fleksibilitet i undervisningen for eleven. De behøver ikke sidde klar ved skærmen i deres normale undervisningstid, for eleven kan jo vælge at se videoen, når det passer. Der findes i forvejen på YouTube et uendeligt kartotek af øvefilm, så der er også masser af materiale at udforske", siger Ulrik Skat Sørensen.

Kan bruges i fremtiden "Nød lærer", som bekendt "...nøgen kvinde at spinde".

"Onlineformatet ligger ret fjernt fra vores normale undervisningsform", understreger Ulrik Skat Sørensen. "Vi er vant til 1:1 kontakt, og det er også gennem denne sidemandsform, man virkelig kan instruere eleven. Men jeg må sige, at musikskolens lærere virkelig har taget udfordringen op og fundet på gode og meningsfulde alternativer. Det er ikke utænkeligt, at vi på den anden side af nedlukningen, har fundet på nogle nye formater, vi kan bruge fremadrettet", siger Ulrik Skat Sørensen, der slutter med endnu en nyhed:

"Jeg barsler med online fællessang i denne krisetid. Hver morgen - i nedlukningen - postes der en sangklassiker på kommunens Facebook, men kan synge med på. Helt simpelt mig ved klaveret også undertekstning. Vi skal vise at vi stadig er der for byens borgere og tænker på dem, selvom vi er under voldsomme begrænsninger. Det får du lige lidt mere om, når det er mere konkret".