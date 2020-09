Corona-smitte: Skole sender flere klasser hjem

To søskende, der går i 8. og 5. klasse, blev hjemsendt. Det samme blev to mindre søskende i de små klasser.

"Men i de yngste klasser har vi ikke vurderet der var grund til at sende klasserne hjem", siger skoleleder Søren Hald.

Beslutningen kommer samtidig med, at Albertslund igen har placeret sig som en af de hårdest ramte kommuner i landet, når det handler om smittetrykket.

På kommunens hjemmeside, albertslund.dk, kan man få flere gode råd til at håndtere smitten. Man kan læse om mulighederne for gratis mundbind, hjælp til isolationsfaciliteter, materiale på forskellige sprog, osv.

Albertslund Kommune oplyser desuden, at man er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om situationen og behovet for eventuelt nye indsatser.