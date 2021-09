Corona skyld i aflysning i 2020, men: Nu kalder unge igen til debat om kriminalitet

Ali Najei fortæller om sin tid i det kriminelle miljø, og hvordan han kom ud af det igen. Pressefoto.

Debatmøde med Ali Najei, der blev aflyst i 2020, tages nu op igen af Albertslund Ungeråd

Albertslund Posten - 23. september 2021

Der skal selvfølgelig mere end en Corona-aflysning til at slå engagerede arrangører ud.

Sådan har de det i hvert fald i Albertslund Ungeråd og Albertslund Ungecenter. For halvandet år siden, i marts 2020, havde de gjort klar til et debatmøde i Kongsholmcentret om kriminalitet.

Hvor unge skulle inviteres til et foredrag med Ali Najei, tidligere en del af bandemiljøet og nu en populær og efterspurgt foredragsholder og youtuber.

Men så var det lige, at landet blev lukket ned på grund af Covid-19, og alle aktiviteter blev aflyst. Men hey - så er der jo ikke andet at gøre end at tage handsken op igen.

Så den 6. oktober klokken 19 gennemføres arrangementet - og som oprindeligt planlagt med Ali Najei som aftenens hovedperson. Hvor spørgsmålet lyder:

"Hvad sker der, når unge tiltrækkes af kriminalitet og bander - og hvordan kommer de ud af det igen?"

Vær med i rådet På aftenen vil der også være et oplæg om Albertslund Ungeråd og det arbejde der foregår her:

"Vi håber, at flere vil være med i rådet. Vi vil meget gerne høre om hvad unge har af ideer til hvad der skal ske i rådet", siger Belinda Camci.

Hun og hendes tvillingsøster Belinay Camci, der er 17 år, stod også bag initiativet i marts 2020. Men de er på ingen måde slået ud over at have ventet halvandet år på at arrangementet bliver til noget:

"Det var da ret ærgerligt dengang. Vi havde lagt rigtigt meget energi ind i det. Men så måtte vi jo bare prøve igen. Nu glæder vi os rigtigt meget", siger Belinay med et stort smil.

Tro på dig selv Ideen til arrangementet med Ali Najei fik de to søstre efter at have set nogle videoer med ham på YouTube. Hvor han fortæller om sin tid i det kriminelle miljø, og hvordan han kom ud af det igen. De mener, at mange unge kan få stort udbytte af at høre hans historie.

"Det handler ikke kun om kriminalitet. Men også at hvis du som ung synes du har det svært, for eksempel klarer dig dårligt i skolen, så skal du blive ved med at tro på dig selv, og rejse dig igen", fortæller de to søstre.

Der selv nu kan sige at have bevist, at de ikke lader sig slå ud af modgang. De er halvandet år efter aflysningen klar til at tage mod op imod 200 tilhørere til debataftenen. Alt er gratis.