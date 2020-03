Corona-forslag: Planlagte kommunale renoveringer skal i gang nu

”Små lokale håndværkervirksomheder lider under Covid-19 krisen, og er ramt af store tab som følge af regeringens indgreb og foranstaltninger. Derfor forslår Alternativet, at al planlagt og budgetteret istandsættelse af kommunale bygninger for 2020 sættes i gang for at understøtte lokale håndværks-virksomheder”.

Det siger Kenni Flink, kommunalbestyrelsesmedlem for Alternativet Albertslund.

”På grund af den nuværende situation ser vi det som en absolut nødvendighed at sætte gang i planlagte renoveringer af kommunale bygninger, for at understøtte lokale små håndværkervirksomheder. At fremrykke betalinger til private virksomheder støtter vi selvfølgelig op om, men det hjælper nødvendigvis ikke små lokale håndværkervirksomheder”, siger Kenni Flink.