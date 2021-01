Corona flytter elevbyråd til april - bliver uden tilhørere

Elevbyrådsdagen, der hvert år samler 6. klasserne om at vælge et politisk projekt, flyttes fra sin vante placering i februar frem til den 13. april.

"Fra hver skole vil der være mindst to repræsentanter for hver årgang", siger Kirsten Schneider.

Elevbyrådsdagen er en solid tradition i Albertslund. Den har fundet sted hvert år siden 2008, og meningen er, at alle 6. klasserne skal præsentere et projekt, som de ønsker realiseret og vedtaget af de rigtige politikere. De debatterer på samme måde som kommunalbestyrelsen, og der sluttes af med en afstemning.

Sidste år var der to projekter, der fik lige mange stemmer, og som begge havde fokus på klima. Et handlede om, at plasticposer skal udskiftes med stofposer, et andet at der skal etableres en skraldekunst-figur, der sætter fokus på træernes betydning.