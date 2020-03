Se billedserie Undersøgelsen kommer til at ske helt anderledes.

Corona-fare lægger stor undersøgelse ned

ABC dropper planerne om at gå fra dør til dør med deres omfattende undersøgelse

Albertslund Posten - 12. marts 2020 kl. 09:29 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt bliver påvirket af faren for coronasmitte.

Hos Albertslund Boligsociale Center (ABC) er man i fuld gang med en naboskabsundersøgelse. Meningen var, at man ville gå fra dør til dør og have direkte kontakt til beboerne. Men med de seneste udmeldinger fra statsministeren, er det droppet.

"Vi er ærgerlige over det her i ABC", siger Mai Green Petersen, chefkonsulent i ABC. "Vi er jo i gang med den helt store naboskabsundersøgelse, som allerede kører i Nord og Kanalen. I denne uge skulle vi så i gang med også at ringe på alle dørene i Blokland og i næste uge var det Hedemarkens tur. Nu må vi imidlertid ændre planerne, da vi ikke vil risikere at smitte den halve by, når vi går fra dør til dør og i teorien kan bære virussen med rundt".

"Det er simpelt hen så ærgerligt. Både beboerdemokrater og ABC-medarbejdere havde glædet sig til at komme rundt og møde alle beboere. Det er meget givtigt at møde folk i døren. Og vi ved fra tidligere, at det virkelig øger svarprocenten, når man møder op personligt og forklarer og hjælper. Og man får også snakket om en masse andet".

Det gør de i stedet "I Blokland må vi nu nøjes med at smide skemaer i folks postkasser og ringe til de beboere, som vi kender telefonnumrene på", fortæller Mai Green Petersen. "Kan vi ikke finde folks telefonnummer, skal de selv være opsøgende for at få de særlige skemaer til børn, unge og på fremmedsprog. Vi ved jo desværre ikke, hvor mange, der bor i hver husstand, og hvor gamle de er."

Hedemarken har valgt at udsætte undersøgelsen på ubestemt tid, da man ved, at det opsøgende arbejde her er afgørende for at få folk til at deltage.

Desuden skulle de opsøgende besøg også bruges til at etablere en opgangsambassadør-ordning.

Det bliver nu formentlig først til sommer eller i efteråret, man kan gennemføre det.

"Det er ærgerligt, både fordi vi havde planlagt året efter, at undersøgelsen blev gennemført nu, og fordi vi jo skal bruge resultaterne af naboskabsundersøgelen både i evalueringen af det boligsociale arbejde 2017-20, men også til at prioritere en evt. ny boligsocial indsats efter 2020", slutter Mai Green Petersen.