Corona-bivirkning: Forvent et højere vandforbrug

Med undtagelse af i 2018, hvor der var tørke hen over sommeren, har vandforbruget hos borgerne i Albertslund ellers været stødt faldende de sidste mange år. Men i 2020 forventer Verdensmål Centeret, at langt de fleste vil have brugt mere vand, end de plejer.

Tag de gode vaner med

"I Verdensmål Centeret, som ind til 1. januar hed Agenda Center, har vi i mange år arbejdet med vandbesparelser. Men når vand bliver brugt til ens egen og andres ve og vel ved at forebygge spredning af sygdom, er det naturligvis vigtigere end et lavere forbrug. Derfor håber vi da også, at de gode vaner med at vaske hænder ofte, er noget, vi alle tager med os ind i fremtiden. Så må vi finde andre steder, hvor vi kan spare på vandet", lyder det fra Signe Landon, der lige når at tilføje, at du på www.verdensmålcenter.dk kan finde en række gode råd til at spare vandet.