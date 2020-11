"På trods af corona, fugleinfluenza og alt andet livsødelæggende håber vi, at kunne mødes, tænde et lys i mørket og ønske hinanden en glædelig jul", siger sognepræst Marianne N. Kirstensen. Arkivfoto

Corona betyder anderledes gudstjenester i julen

"Normalt tæller vi 400 mennesker i Herstedvester Kirke juleaften. Det er noget af en optælling, den overgår de store konfirmationsdage, men i år bliver vi nødt til at tælle ned. Det er ærligt; men det eneste rigtige juleaften er fortsat at holde afstandskrav, som vi har gjort det længe. Vi prøver at undgå at alt for mange samles og smitterisikoen øges.", fortæller sognepræst Marianne N. Kristensen, Herstedvester Kirke.