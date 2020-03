Petrine Bjørnestad skriver om livet som lærer online, mens børnene er hjemme. Privatfoto.

Corona-beretning: Sådan underviser jeg som lærer online - mens familien passes

Læser har taget imod APs opfordring og skriver om hvordan situationen tackles

Albertslund Posten - 20. marts 2020 kl. 10:30 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er alle uden tvivl påvirket af Coronakrisen for tiden. Hvordan klarer man skærene rundt omkring?

Det vil vi gerne på AP være med til at sætte fokus på i denne tid.

Derfor har vi opfordret læserne til at sende små beretninger om hvordan dagligdagen ser ud nu i forhold til tidligere, og hvordan man tackler udfordringerne med at skulle blive hjemme - og hvad der ellers følger med af forandringer.

En af dem, der har taget imod udfordringen, er Petrine Bjørnestad, der er skolelærer. Vi takker og bringer hele hendes beretning her.

"Strukturerer dagene" "Min situation under Corona ligner mange andres; jeg er hjemsendt lærer, mine to børn på 4 og 7 er hjemme sammen med mig og min mand går fortsat på arbejde. Vi har ikke set nogle mennesker udover dem, vi møder på ture i skoven, siden torsdag. Normalt ser vi min mor dagligt, men det tør vi ikke, da hun er i risikogruppen.

Jeg forsøger at strukturere dagene, så vi ikke drukner i rod, kedsomhed, konflikt og kaos. Jeg arbejder så meget, jeg kan hjemmefra, og er dagligt i kontakt med forældre og elever via Aula og Google. Jeg forsøger at eksekvere kvalificeret online undervisning og ikke mindst forældrevejledning, men jeg underviser en 1. klasse med elever med autisme, og deres nødvendige genkendelige struktur er revet væk under dem, så jeg ved, at nogle af forældrene står overfor en nærmest umulig opgave, hvis de skal have succes med at undervise deres børn hjemme.

Jeg er splittet mellem at skulle og ville yde så meget undervisning som muligt og at tage hensyn til mine elever og deres forældre i denne særlige situation. Jeg tager det mere roligt, når det kommer til min søns skolearbejde; her trækker jeg forældrekortet og bestemmer fuldstændigt, hvad der skal laves og hvad vi fravælger. Vi skal igennem dagene, og jeg slækker på kravene om nødvendigt. I stedet bager vi, leger i haven, tager fodbad, spiller spil og klipper gækkebreve.

Børnene nyder tiden sammen og der er forbavsende få konflikter her på 5. dagen. Jeg får lavet mere arbejde og nyder faktisk, at der er tid til at eksperimentere med og udforske den dimension af mit arbejde, som desværre i høj grad nedprioriteres i hverdagen: at inddrage teknologi og digitale medier i undervisningen og den daglige opgaveløsning. Som IT-vejleder har jeg en faglighed og kompetencer, som har været nyttige, og jeg har kunnet vejlede mine kolleger i denne tid.

Jeg gør mig en masse erfaringer, som kan bruges fremadrettet; tænk hvad jeg og mine kolleger kan, når vi pludselig kastes ud på dybt digitalt vand, hvor vi ikke alle i så høj grad som nu plejer at færdes! De erfaringer vi gør os i denne tid, skal vi insistere på at bygge videre på bagefter.

Jeg savner mine kolleger. Helt enormt. Både fordi de er dejlige mennesker, men også fordi jeg normalt arbejder tæt sammen med dem, og det kvalificerer mit arbejde og motiverer mig. Jeg mangler dem i den grad i disse dage. Vi mødes online og det afhjælper savnet og ensomhedsfølelsen, men det føles alligevel lidt tomt og utilfredsstillende.

Jeg håber snart, at jeg er fysisk tilbage på skolen, og at krisen ikke varer ved i længere tid."

SEND OS DIN HISTORIE Du kan også sende din Corona-beretning. Der er frit slag, det kan både være en alvorlig beretning om et mistet job, men også gerne en positiv beretning om hvad man finder på af gode ideer til at styrke sammenholdet og holde gejsten oppe.

Den eneste betingelse for at være med, er at du er bosat i Albertslund Kommune.

Send tekst og også meget gerne et billede til albertslundposten.red@sn.dk, skriv Corona i emnefeltet. Vi vil forsøge at bringe så mange historier som muligt.