Corona-beretning: Kom til 'hjemmespejd' med Skovgruppen

"Vi i Skovgruppen Albertslund er i gang med at tage et mærke der hedder Hjemmespejd. Det er Olga på 15 år, det har fundet mærket som Balders gruppen har lavet, det er hende der ligger opgaverne ud hver dag og står for at spejderne har noget at lave da de heller ikke kan mødes på grund af Covid-19.

Mærket går ud på at en der er en der i løbet af den her periode ligger 10 opgaver ud til spejderne plus forældre. Opgaverne kan gå ud på at tage et billede af noget du samler på, eller at skrive sit navn med koder. Ideen er at spejderne har noget at lave, imens de ikke kan komme til spejder. Der er stort arrangement og det er en fantastisk ting at man kan lave en lille ting eller opgave vær dag, imens man kan glæde sig til at komme til spejder igen."