"Arbejdet giver en rigtig god forståelse for, hvordan de ældres dagligdag ser ud. Jeg har fx fået helt nye øjne på en borger, jeg ellers har i genoptræningsforløb. Det betyder, at jeg faktisk har ændret det forløb, jeg ellers havde planlagt for borgeren", siger Christopher John Paine.

Corona-assistance: Fra genoptræning til hjemmepleje

"Arbejdet giver en rigtig god forståelse for, hvordan de ældres dagligdag ser ud. Jeg har fx fået helt nye øjne på en borger, jeg ellers har i genoptræningsforløb. Det betyder, at jeg faktisk har ændret det forløb, jeg ellers havde planlagt for borgeren."

"Det er en gylden mulighed for at bygge broer mellem faggrupperne i kommunen, når vi hjælper hinanden som nu. Vi får sat ansigt på hinanden, og det gør at vi måske får lettere ved lige at tage kontrakt og fx ringe til Chris, der hjalp til under corona-epidemien, hvis vi har brug for sparring om borgerene" siger Chris. Arbejdet gavner altså ikke kun nu og her, måske vi også kan lære noget helt nyt, som kan komme til gode senere.