Corona: Plejecenter smittet - skolestart udskudt en uge

"Desværre er vi ramt af mitte blandt beboere og medarbejdere på Rehabiliseringsafdelingen og en afdeling på Albertshøj. Samlet set ca.10 personer. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor hen over julen begge steder bedt kommunalbestyrelsen om øjeblikkeligt at indføre besøgsforbud. Det er naturligvis sket", meddeler borgmesteren på Facebook.

Han siger videre: "At smitten også nået ind på Albertshøj siger noget om smittetrykket. For vores personale på plejeområdet har ydet en enorm flot indsats gennem hele året. Så det er vores fælles indsats, der skal fortsætte de kommende måneder".

Steen Christiansen siger, at selvom man nu er i gang med at vaccinere, er der fortsat lang vej igen.

"Men det går den rigtige vej. Gudskelov for det. Og nok en gang en kæmpe tak til vores eget personale på plejeområdet for indsatsen her over jul og nytår. Ligeså til medarbejderne på hospitalerne, som arbejder hårdt med at kunne følge med de stigende antal indlæggelser".

