Arkivfoto. Foto: marcobir - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Corona: Pædagoger indgår aftale om frivillig hjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Pædagoger indgår aftale om frivillig hjælp

En fælles aftale er indgået mellem BUPL Storkøbenhavn og Albertslund Kommune

Albertslund Posten - 04. april 2020 kl. 08:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under Coronakrisen vil mange pædagoger gerne gøre en ekstra indsats for at hjælpe. Men de skal have ordentlige vilkår at gøre det under, når behovet opstår.

Det er på den baggrund, at BUPL Storkøbenhavn og Albertslund Kommune har indgået en rammeaftale om den frivillige hjælp.

Det sker naturligvis, fordi Coronakrisen har skabt en helt særlig situation, der på mange måder også præger pædagogers og lederes arbejdsliv.

En situation og krise, som har kaldt på nye midlertidige aftaler, så pædagoger og ledere kan hjælpe til, hvor og når behovet opstår.

Det er ikke kun i Albertslund, men i alle de storkøbenhavnske kommuner at BUPL Storkøbenhavn har indgået en rammeaftale, som bliver udfærdiget ved, at hver enkel kommune fremsender en konkret og lokal aftale til fællestillidsrepræsentant og faglig sekretær.

"Vi har valgt at lave en rammeaftale, fordi vi må forudse, at vi for eksempel kan komme i en situation, hvor presset er så stort, at der også kan blive brug for os på andre tidspunkter i døgnet og andre steder - for eksempel opgaver indenfor det specialiserede døgnområde og sundheds- og ældreområdet," siger Jon Olufson, formand for BUPL Storkøbenhavn.

"Vi vil gerne gøre en ekstra indsats og hjælpe til, hvor der er brug for det. Det skal bare ske på ordentlige vilkår. Og det sikrer rammeaftalen. Man bibeholder for eksempel sin normale løn, og får også tillæg for særydelsen oveni. Som enkeltperson tiltræder man frivilligt og kan til hver en tid udtræde af aftalen igen," siger han.