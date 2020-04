Corona: Måske kan du snart låne rigtige bøger

Biblioteket er også til stede på de sociale medier og har desuden brugt lejligheden til at lancere et nyhedsbrev til borgerne. Det kan man læse mere om på bibliotekets hjemmeside: albertslundbibliotek.dk

Der arbejdes også på at skabe en ordning, hvor biblioteket udleverer bogposer til almindelige borgere, som det sker i nogle af landets andre kommuner. Udfordringen er at det naturligvis skal foregå på en forsvarlig måde for både medarbejdere og lånere. Bibliotekschef Marie-Louise Fischer Hoffmann forventer at biblioteket finder en god løsning i den kommende uge.