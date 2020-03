Corona: Borgmester vil fremrykke betalinger for at hjælpe virksomheder

Borgmester Steen Christiansen indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunen fremrykker betalingerne til private firmaer, som arbejder for kommunen. Virksomhederne får dermed hurtigere adgang til likviditet. Borgmester Steen Christiansen siger:

”Mange bliver ramt af den her alvorlige situation. Også virksomhederne. Derfor er det vigtigt at holde hånden under virksomhederne, så de bliver ramt mindst muligt økonomisk. Derfor indstiller jeg til kommunalbestyrelsen, at kommunen fremrykker betalingerne til private firmaer, der arbejder for os. Det handler om at sikre arbejdspladser. Vi skal stå sammen i den her alvorlige situation, der rammer vores fælles samfund på en lang række områder.”

Hel konkret betyder det, at der fremrykkes betalinger for ca. 25 mio. kr.

Det er muligt at følge i den aktuelle situation i Albertslund Kommune på www.albertslund.dk/corona