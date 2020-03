Corona: Birkelundgaard aflyser koncert

Maries Festival Band skulle have spillet 22. marts - det er aflyst

Kulturhuset Birkelundgaard har valgt at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling, og må derfor aflyse den planlagte koncert med Maries Festival Band søndag den 22. marts kl. 13 i Birkelundladen.

"Vi beklager at måtte aflyse, men er helt enig i at vi skal beskytte hinanden mod smitte", siger Knud Tietgen Lund, Kulturhuset Birkelundgaard.

"Billetter kan refunderes via billet.dk, dog ikke ekspeditionsgebyret. Der må regnes med en ekspeditionstid da mange andre arrangører vil stå i samme situation med refusion af købte billetter. Se eventuelt mere på billet.dk. Vi håber senere at kunne gennemføre koncerten med Maries Festival Band, som mange af vores medlemmer havde glædet sig meget til at opleve. Følg med på vores hjemmeside akbg.dk som vi opdaterer løbende"