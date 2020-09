Modelfoto. Foto: Barabas Attila/Barabas Attila - stock.adobe.com

Corona: Besøg begrænses på plejehjem

Albertslund er blandt 17 kommuner hvor der indføres skærpede restriktioner

Albertslund Posten - 12. september 2020 kl. 08:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Albertslund er blandt 17 kommuner i hovedstadsområdet, som af Styrelsen for Patientsikkerhed har fået påbud om omgående at genindføre restriktioner på besøg, for at forebygge udbredelse af Covid-19. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

De midlertidige restriktioner for besøgendes adgang gælder til samtlige kommunale og private plejehjem, plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser. Det gælder til plejehjem, plejeboligbebyggelser, friplejeboligbebyggelser og aflastningspladser. Beboerne har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg, skriver kommunen.

Restriktionerne betyder, at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og at besøg på indendørs arealer på plejehjem ikke kan ske, med mindre at besøget sker i en kritisk situation, eller at den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Adgangsforbuddet for besøgende gælder både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over på de omfattede plejehjem.

Ikke omfattet Personer, der ikke er omfattet af restriktionerne, er:

- Den nærmeste pårørende til en beboer. Med 'den nærmeste pårørende' forstås for ekseempel beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

- Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, hvis de besøger plejehjemmet med det formål at afhente ejendele, som har tilhørt den pågældende beboer.

- Ansatte på plejehjem mv.

- Personer, der leverer varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling.

- Beboere på et plejehjem.

Besøgs-restriktionerne er gældende med øjeblikkelig virkning og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud, dog senest indtil 1. oktober 2020, hvor bekendtgørelsen ophæves.

Udover Albertslund gælder restriktionerne også i Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre. Høje-Taastrup. Ishøj, København. Lyngby-Taarbæk, Rødovre. Tårnby. og Vallensbæk.

