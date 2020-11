Corona: Begrænser besøg på plejehjem

For at hindre smitten i at brede sig til de mest sårbare, forlænger Albertslund Kommune nu de midlertidige restriktioner for besøg på plejehjemmene.

Særlig indsats

”Vi er nødt til at gøre en særlig indsats for sammen at passe ekstra godt på vores ældre og mest sårbare borgere, da det kan have store konsekvenser for dem at blive smittet med corona. Påbuddet er udstedt til i alt 28 kommuner for at forebygge eller inddæmme udbredelse af corona-smittede i og omkring hovedstadsområdet, herunder Albertslund”, kan man læse på www.albertslund.dk – hvor man i øvrigt kan læse meget mere om de andre tiltag og restriktioner der er sat i gang for at få smittetallene til at falde.