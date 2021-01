Coron-testcentre rykkede ud i institutionerne

Fra morgenstunden torsdag var institutioner i Albertslund omdannet til minitestcentre. Ved indgangen til Børnehuset Roholmhaven, Børnehuset Kastanjen og Brillesøen var der sat gule skilte op, der fortalte forældre og børn, at der var mulighed for at blive testet for COVID-19 inden for.

Det var Region Hovedstadens mobile testecentre, der lagde vejen forbi.