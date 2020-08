Modelskitse, der viser den tænkte placering af de nye lagerfaciliteter. Øverst i billedet er Vallensbæk Torvevej. Til højre banelinjen og Coops nuværende lager med det velkendte kaffetårn. Foto: Coop

Send til din ven. X Artiklen: Coop vil bygge 40.000 kvm lager og kontor ved Ragnesminde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coop vil bygge 40.000 kvm lager og kontor ved Ragnesminde

Projektet skal afløse de nuværende lagerfaciliteter i Albertslund, hvor Coop vil udvikle en helt ny bydel

Albertslund Posten - 12. august 2020 kl. 06:00 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coop Danmark har henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen i Brøndby Kommune for at høre om mulighederne for at placere en større lagerbygning (tørvareterminal) på deres areal bag den eksisterende ferskvareterminal ved Vallensbæk Torvevej med adressen Solmarksvej 7.

Det drejer sig om en funktion, der på nuværende tidspunkt varetages i bygninger i Albertslund, hvor Coop vil bygge en delt ny bydel.

Det oplyser Byens Ejendomme i et nyhedsbrev.

Læs også: Udfordringer for Albertslund Centrum når fremtidens butikker banker på

12 meter høj bygning Projektet i Brøndby består af en 12 meter høj bygning på 32.500 kvm samt et 35 meter højt højlager med et fodaftryk på 4.900 kvm. Projektet indeholder desuden 1.300 kvm kontorer i 3 etager og et fritliggende returlager på 3.060 kvm.

I projektet er også beskrevet en yderligere mulig udvidelse på 3.300 kvm af den eksisterende ferskvareterminal mod Vallensbækvej, en fordobling af højlageret med yderligere 5.000 kvm og en udvidelse af den 12 meter høje del af tørvarelageret på 3.900 kvm.

Minimale skyggegener Der er langt til nærmeste boliger fra højlageret. Der er fremsendt soldiagrammer, der viser, at skyggegenerne fra højlageret vil være minimale. En skygge kan muligvis strejfe det førnævnte byudviklingsområde på Coops areal i Albertslund nord for jernbanen på vintermorgener og -aftener, når solen står lavt i sydøst og sydvest.

Da Coop Danmark er ejere på begge arealer, har de mulighed for at arbejde aktivt med at løse dette problem, hvis de ønsker det.

Ragnesminde På grunden ligger i forvejen gården Ragnesminde, der er ejet af Coop Danmark og indrettet til kontorer, som udlejes. Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune har bekræftet, at kommunen er principielt positivt stemt overfor en udvidelse af Coops eksisterende anlæg i Ragnesminde, skriver Byens Ejendomme.

relaterede artikler

Coop bygger ny bydel for milliarder i Albertslund 07. juli 2020 kl. 00:05

COOP vil skabe ny bydel på dele af sine arealer i Albertslund 14. november 2019 kl. 05:00