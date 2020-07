Planen over det kommend boligbyggeri omkring Coops hovedkvarter i Albertslund. Foto: Coop

Coop bygger ny bydel for milliarder i Albertslund

Projektet hedder ”Coop Byen” og vil, når det er fuldt gennemført, have kostet over to milliarder kroner og have udvidet boligmassen i Albertslund Kommune med 15 pct

Albertslund Posten - 06. juli 2020

En helt ny og bæredygtig bydel med op til 4.500 indbyggere. Det er målet for projekt Coop Byen, der kommer til at ligge rundt om Coops hovedkvarter i Albertslund vest for København.

Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

Området er på 250.000 kvadratmeter, hvoraf den mest synlige bygning er det gamle kaffetårn med Cirkelpigen, der kan ses, når man kører i tog mellem Albertslund og København. Udover Coops kontorbygninger består området af lager, nedlagte jernbaneskinner og parkeringspladser.

I Coop Byen vil cirka 1600 lejligheder og 90 rækkehuse variere i størrelse fra 80 til 130 kvadratmeter. Byen skal således tiltrække beboere i alle aldersklasser og i alle faser af livet, fortæller formand for Coop, Lasse Bolander.

”Coop Byen skal bygges op om de samme værdier, som Coop står for - herunder: Fællesskab, bæredygtighed, mangfoldighed og sundhed. Der skal være plads til alle. Lige fra den unge, nystartede familie til det ældre ægtepar, der flytter fra villaen,” siger Lasse Bolander.

Henning Larsen arkitekter står bag Det er Henning Larsen arkitekterne, der står for tegningerne af den nye bydel, som vil være præget af grønne områder og åbne vandløb, hvilket glæder borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen.

”Som i 1960'erne, hvor bar mark blev til en levende by, står Albertslund midt i en rivende udvikling. I den udvikling passer Coop Byen fantastisk ind. Nu glæder jeg mig til at se forslaget til en masterplan, som bliver behandlet i kommunalbestyrelsen til september og sendes i offentlig høring derefter,” siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, og fortsætter:

”Coop har en særlig plads i byens historie og deler Albertslunds bærende værdier om fællesskab, ansvarlighed og en bæredygtig fremtid. Visionerne for Coop Byen er ambitiøse, og de har klart potentialet at realisere ny spændende bydel præget af grønne områder og åbne vandløb. Det passer godt ind i det Albertslund, vi kender, og det nye Albertslund som bliver resultatet af de øvrige igangværende byudviklingsprojekter. Summen af det hele tegner godt for fremtidens Albertslund.”

Gennemføres inden for ti år Boligerne i Coop Byen samles i klynger omkring et grønt areal og et fælleshus, som beboerne skal drive i fællesskab, for eksempel med fælleskøkken, drivhus, værksted, festlokale, m.v. På begge sider af Vallensbæk Torvevej skal Coops hovedkvarter suppleres med showrooms for Coops varer – Mustang cykler, FDB Møbler m.v. – samt en SuperBrugsen på hjørnet ved Roskildevej, fortæller ejendomschef i Coop Flemming Møller Hansen, der står i spidsen for det enorme byggeprojekt.

”Det samlede byggeri forventes gennemført inden for 10 år og kommer til at koste over to milliarder kroner. Første fase er opførelsen af 380 lejligheder og rækkehuse umiddelbart vest for kontorbygningen på Roskildevej 65. Vi håber på at kunne tage første spadestik ultimo 2021,” siger Flemming Møller Hansen.

Byggeplanerne er fortsat under udarbejdelse i samarbejde med Albertslund Kommune, og de forventes fremlagt i Albertslund Kommunal Bestyrelse den 15. februar 2021.