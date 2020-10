Coop byen skal bygges på Coops arealer, hvor der i dag er lager og kontorer. Første etape af byggeriet finder sted på grunden op mod Blokland.

Coop-byen: Trafikproblemerne skal løses

Kommunalbestyrelsen har godkendt masterplanen for Coop byen og sætte gang i arbejdet med en lokalplan for det første område

Albertslund Posten - 15. oktober 2020 kl. 06:05 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Coop er i fuld gang med at udvikle en by, hvor der i dag er hovedsæde, kontorer og lagerfaciliteter. På området der strækker sig fra Roskildevej i nord til banelinjen i syd, fra Blokland i vest til kommunegrænsen mod Glostrup i øst.

Læs også: Albertslund bliver 15 procent større når Coop Byen kommer

Kommunalbestyrelsen har på oktobermødet behandlet forslag til Masterplan for Coop byen, sendt forslaget i offentlig høring i 5 uger samt besluttet at igangsætte lokalplan for masterplanens første etape. Det drejer sig om området, hvor Coops hovedsæde ligger - op til Blokland.

Trafikale udfordringer Nu er det her en masterplan, som udstikker de overordnede retningslinjer for det kommende byudviklingsarbejde.

Alligevel tog kommunalbestyrelsen i sin debat af sagen hul på nogle af de udfordringer, som de mener skal løses, inden byggeriet kan gå i gang.

Vivi Nør Jacobsen (SF) sagde således:

"Vi er ikke imod Coop byen på nogen måde, men der er en del alvorlige ubekendte - ikke mindst trafiksituationen. Når man skriver, at man er på vej mod 10.000 ekstra bilture i vores relativt lille by, så er det ikke bare lige... Et andet aspekt er højden på bygninger. Vi er med på, at høje bygninger kan lave støjafskærmning. Men de rager op og kaster skygge, og de passer dårligt ind i Albertslunds øvrige udseende. Derfor vil SF undlade at stemme for indstillingen, selvom vi er glade for selve høringen. For den vil nok belyse de spørgsmål, vi har", sagde hun.

For massivt Enhedslistens Helge Bo Jensen understregede, at han ikke har det fjerneste imod at lave en by, som er bebygget i forvejen.

"Problemet er, at det bliver alt for massivt - tæt og højt", sagde han. "90 procent bebyggelsesprocent har vi ingen andre steder. Hedemarken og Blokland er 60 procent. Det er nok. Vil nye familier med børn bo på 5-sal i et skyggeplaget område, hvor der er lige så lidt plads til radiusser som på DIK-kollegiet. Jeg tvivler. Og så synes vi ikke, der er styr på trafiksituationen. Vi har ændringsforslag: Reducer bebyggelsesprocenten til max 60. Højden skal max være 4 etager, og antal p-pladser pr. bolig placeres yderst i bebyggelsen, mere cykelparkering - og så skal vi undersøge, hvordan støj fra jernbanen og Roskildevej kan formindskes. Endelig synes vi, der bør være flere indkørsler fra Roskildevej end de tre der er i projektet. Det er et trafiksikkerhedssikkert problem. Vi kunne godt forestille os en eller to andre indkørsler. Og så skal der være flere grønne områder i planen".

Udfordringerne skal løses Steen Christiansen (Soc.) syntes ikke, at Enhedslistens ændringsforslag var i bagatelafdelingen:

"Ændringsforslagene fra Enhedslisten er jo reelt et helt nyt projekt. Der er naturligvis udfordringer, der skal arbejdes med. Det gælder ikke mindst trafikken. Men det skal vi have nogle processer om. Denne sag handler primært om, at masterplanen skal i høring, og der skal være et offentligt møde om den. Vi kan fint se ind i det, og vi er sikre på, der bliver masser af diskussionen, forud for at projektets realiseres", sagde Steen Christiansen.

En flaskehals Kenni Flink (Alt.) var også inde på trafikudfordringerne:

"Ja, problemet er trafikken. Broen over banen er en flaskehals. Så hvis der kommer så meget trafik. Skal vi også se på en udvidelse af broen. Vi har intet imod projektet, som vi synes er supergodt", sagde han.

"Det er et spændende projekt - en Albertslundsk Irma-by", sagde Allan Højer (DF). "Man kan altid diskutere byggehøjde og bebyggelsesprojekt. Men det her er jo bare at sende planen i høring. Vi er også bekymrede for trafikken, for i forvejen er Vallensbæk Torvevej og Roskildevej vildt trafikeret. Helt personligt er jeg ikke bange for at bygge i højden."

Udvikle Coop-brandet Lars Gravgaard Hansen (Kons.):

"Det er en rigtig spændende ting. En gave til Albertslund. Coop er et brand på mange områder, og de vil udvikle et område, der skal understøtte deres brand. Vi har som kommune været med fra starten. Masterplanen er godt gennemarbejdet og har meget Albertslund i sig. Ja, der er udfordringer med trafikken, men jeg tror, de udfordringer er adresseret, og vi får mange diskussioner om det fremover".

Hvad med nabobebyggelserne? Claus Rasmussen (V):

"Det er et meget spændende projekt, der kan udvikle Albertslund de næste mange år. Udfordringerne med trafikken skal vi rette op på. Jeg kan ikke se, hvad det er for boligtyper, der planlægges, og hvordan er fordelingen. Måske kommer de, når vi går et spadestik længere ned i projektet. Og endelig, hvordan vil den nye by og dens volumen påvirke nabobebyggelserne? Det skal belyses".

Flere borgere til byen Hediye Temis (Rad.):

"Det er godt at udvikle byen og få flere borgere til og få bedre økonomi til byen. Vi er optaget af støjen og hvordan den kan formindskes. Desuden er det vigtigt at få mere cykelparkering og flere grønne områder".

Enhedslistens ændringsforslag blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt, idet Enhedslisten ikke kunne godkende den, og Alternativet undlod.

