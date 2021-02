Christian Vikkelsø er en af tre HTX-elever, der netop har fået diplom for at gennemføre et ATU-forløb.

Christian om talentskole: "Det vigtigste er nysgerrighed og lyst til at lære"

Tre HTX-elever har fået diplom for at have gennemført Akademiet for Talentfulde Unge. Her fortæller en af dem om forløbet

Albertslund Posten - 04. februar 2021 kl. 06:03 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Hvis man går på gymnasiet, HF eller HTX, har man mulighed for at være med i noget der kaldes Akademiet for Talentfulde Unge (ATU).

Det retter sig til unge, der gerne vil dygtiggøre sig i endnu flere fag end der er på det normale skoleskema. Man skal ansøge om at være med, for der er kun begrænsede pladser, og forløbet varer to år.

Tre HTX-elever på Vestskoven Gymnasium har netop gennemført og fået overrakket diplom for indsatsen. Det er David Doll Christensen, Nicklas Kofoed Larsen og Christian Vikkelsø.

Sidstnævnte har sendt et lille skriv til avisen om hvordan han har oplevet ATU. Her skriver han blandt andet, at det vigtigste ikke er talent, men nysgerrighed og lyst til at lære nyt. Vi bringer hele teksten her.

Sommer-camp "Efter et to år langt undervisningsforløb har jeg nu gennemført talentprogrammet på ATU - Akademiet for talentfulde unge. ATU er tilbud til gymnasieelever, der er nysgerrige og motiverede for at udvide deres faglige horisont, udover den almindelige undervisning på gymnasiet.

ATU-programmet giver mulighed for at deltage i et væld af forskellige arrangementer. Nogle er obligatoriske, mens andre er frivillige. Arrangementerne handler både om at give dyb faglig indsigt, men også om at erhverve sig nyttige studiekompetencer og at arbejde med sine personlige mål og motivation for at opnå disse.

På mine ATU-arrangementer har jeg for eksempel lært om projektledelse fra en af arrangørerne bag Copenhagen Pride, lært om kvantemekanik fra en fysiker, været på virksomhedsbesøg hos Microsoft og er blevet undervist i cybersikkerhed hos et af landets førende IT-konsulenthuse.

Det virkelig fede ved ATU er den valgfrihed, man som elev får til selv at vælge, hvilke arrangementer man vil deltage i. Man er næsten altid sikker på, at der er noget, man synes er spændende.

Derudover indebærer diplomprogrammet også en sommer-camp, som både gør meget ud af det faglige og det sociale. Her får man nemlig en virkelig god mulighed for at lære andre unge at kende, der, ligesom én selv, synes det er lidt fedt at nørde, hvad enten det handler om fysikkens love, filosofiske dilemmaer eller folketingets magtkampe.

ATU-programmet består af 100 timers undervisning, der altså fordeles over de to år, typisk 3-4 timer ad gangen på udvalgte eftermiddage/aftener. Man bliver indstillet af sin lærer og sender så en ansøgning til akademiet. Jeg vil til hver en tid anbefale det til gymnasieelever, der er nysgerrige og motiverede for at lære mere.

"Talent" kan lyde som et meget fint og lidt flyvsk begreb, men det er ikke noget man skal lade sig skræmme af. Det afgørende er ens nysgerrighed og lyst til at lære - ikke om man får 10 og 12 i alle sine fag."