Centeraktivitet i en coronatid: Vind bingopræmier for over 35.000 kr.

"Da vi ikke kan samle folk i centret, laver vi i stedet et stort bingoshow liveshow, hvor kunderne skal sidde hjemme foran skærmen med sine bingoplader og har mulighed for at vinde store gevinster. Der er dømt mega påskehygge foran skærmen og vores to værter Dennis Fuller og Stine Hein vil stå for løjerne og laver et festligt show", fortæller Heidi Adelsholm, Center Manager i Albertslund Centrum.

Bingoshowet finder sted på Facebook 28. marts kl. 15.