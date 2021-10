Center: Derfor ligger der et dødt dådyr i et bur

Albertslund Posten er blevet kontaktet af en læser med et spørgsmål om, hvorfor der ligger et dødt rådyr i et bur i Birkelundparken. Læseren også bekymret for, om dyret tiltrækker rotter. Vi er gået videre med spørgsmålet og bekymringen til Povl Markussen fra Verdensmål Centeret, og bedt ham svare på hvorfor buret står derude.

"I Biotopia i Birkelundparken skaber vi mere natur og vi fortæller om, hvordan tingene går for sig i naturen. Det kan være om hvordan planterne udnytter sollyset og skaber ilt, så vi kan få noget at spise og trække vejret. Om hvordan tilstedeværelsen af mange forskellige planter, insekter og dyr gør naturen sund og robust. Om jordstruktur, vandets betydning, geologien og selvfølgelig også om naturens store kredsløb hvor orme, svampe og mikroorganismer nedbryder de visne blade og det døde træ, for så at frigøre næringsstofferne til de kommende generationer af planter. For at styrke fortællingen om mangfoldigheden i det kredsløb, har vi også lagt et trafikdræbt rådyr i et bur, så skoleeleverne og andre besøgende kan se, hvad der helt konkret sker med døde dyr. Hvordan en død krop er liv for myrer og mider, larver og fluer, som igen er brikker i den store fødekæde for andre."