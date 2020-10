Albertshøj etape 3 skal opføres ved Stationstorvet. Visualiseringen er ikke udtryk for, at lige præcis sådan kommer den nye bygning til at se ud. AK 83 arkitekter A/S

Casa skal stå for byggeriet af Albertshøj 3

Byggeriet af ældreboliger og erhvervslejemål i et nyt tårn på Stationstorvet i Albertslund Centrum er kommet et skridt videre.

Det bliver Casa Entreprise A/S der skal stå for byggeriet af Albertshøj 3. Byggeriet har været i udbud, og der er kommet to bud. Casa's tilbud er tæt ved de økonomiske rammer i Skema A, som Kommunalbestyrelsen vedtog i april. Derfor er der indgået en kontrakt med Casa A/S - på betingelse af, at sagen godkendes af kommunalbestyrelsen. Det sker formentlig på mødet i november.