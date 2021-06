Casa skal renovere: Solhusene skal gøres tidssvarende og energirigtige

"Solhusenes helhedsplan har været mange år undervejs, og vi glæder os rigtig meget til nu endelig at komme i gang. Det er især de to demonstrationsprojekter i helhedsplanen vedrørende smart behovstyret ventilation og hybridt solcelleanlæg med batterilager, som skiller sig ud og bliver særlig interessante at følge efter ibrugtagning. Når alt kommer til alt, er det vigtigste, at beboerne får mere tidssvarende boliger med et sundt indeklima og et lavere energiforbrug. Vi ser meget frem til samarbejdet med Casa og vores totalrådgiver Wissenberg", siger Peter Føhrby Nybom, Seniorprojektleder i Bo-Vest.