Byrådsmedlem i Albertslund får ny ordførerpost i Alternativet

"Kenni er jo indbegrebet af Alternativet. Han er en af kræfterne bag det første borgerdrevne forslag nogensinde i en kommunalbestyrelse, da han fik et iværksætterhus oprettet i samarbejde med en række af kommunens unge. Han har været med i partiet siden starten, og jeg kan ikke forestille mig nogen bedre ordfører for et borgerinddragelses- og demokratiordførerskab. Man taler tit om at politikere skal handle, som de prædiker, og det gør Kenni Flink i den grad", siger Josephine Fock.

"Jeg er enormt stolt og ydmyg over at blive ordfører for demokrati og borgerinddragelse. Da jeg meldte mig ind i Alternativet tilbage i 2013, var det med et stort håb om en reel demokratisk forandring. Jeg vil glæde mig til at komme i gang med arbejdet. Særligt mener jeg, at vores eget forslag om borgerdrevne forslag i Folketinget skal have et serviceeftersyn og udvikles til en model 2.0, som giver mere mening for både borgere, eksperter og politikere", siger Kenni Flink.