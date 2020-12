Albertshøj etape 3 er kommet et skridt videre. Illustrationen er fra det oprindelige projekt.

Byggeriet af flere plejeboliger ved Albertshøj et skridt nærmere

Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde godkendt det såkaldte skema B for opførelsen af plejeboliger m.v. og privat erhverv i en ny bygning i forlængelse af plejecentret Albertshø

Albertslund Posten - 01. december 2020 kl. 06:25 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Økonomien bag det kommende byggeri af en ny bygning - et nyt tårn - i forlængelse af det bestående plejecenter Albertshøj er nu vedtaget.

Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde godkendt det såkaldte Skema B for byggeriet.

Sagen gennemføres i et bygherrefællesskab med Citycon, som ejer Albertslund Centrum.

Det er aftalt, at der skal bygges privat erhverv og almene ældreboliger med tilhørende kommunale servicefunktioner.

Der skal opføres i alt 56 almene ældreboliger, heraf 36 boliger særligt indrettet til demente (niveau 3-5) og 20 ældreboliger opført i et tårn (niveau 6-10).

Det samlede byggeprojekt bestående af erhverv og almene ældreboliger realiseres af Albertslund Kommune.

I stueplan skal der være butikker med indgang bl.a. fra Stationstorvet. Desuden skal den kommunale sundhedspleje og Familiehuset have plads i det nye byggeri.

Forhåbentlig får vi rejsegilde På kommunalbestyrelsesmødet sagde Paw Østergaard Jensen (Soc.):

"Sagen er blevet forsinket, og udbuddet er gået om, efter at den oprindelige vinder gik konkurs. Den nye vinder, Casa, er aktiv andre steder i byen, så man må jo tro, at de ved hvordan vi fungerer her i byen. Alle vores klausuler osv. I forhold til byggeri gælder også her. Så hvis der er ulovlig overnatning, og nogen ser det, så skal de tage fat på mig", sagde Paw Østergaard Jensen.

"Når vi bygger 36 boliger særligt til demente og 20 ældreboliger, er det udtryk for, at vi ønsker alle et godt liv i Albertslund. Det er også udtryk for, at ingen skal vente længere end 60 dage på en plejebolig. Tidligere har det været svært, men det går lidt bedre nu. Fremover får vi garanteret brug for de her pladser. Vi håber, vi kan få lov til at holde rejsegilde og at vi for tiden er ude af coronatiden".

Ikke betryggende Enhedslisten var ikke bare begejstret:

"Vi synes ikke om at placere yderligere plejehjemspladser i centret, og vi er bekymrede over endnu et tårn her. Det bliver bastant", indledte Helge Bo Jensen (Enh.), men sagde så: "På den anden side har vi brug for plejehjemspladser - så vi vil undlade at stemme i den her sag. Noget andet er, at kommunen har påtaget en særlig rolle for at fastholde investorens interesse. Kommunen vil leje de kvadratmeter, som ellers var meningen at Citycon skulle stå for. Den konstruktion synes vi ikke virker betryggende".

Hediye Temiz (Rad.) var enig: "Det er en god idé med plejeboliger, men processen har været for rodet. Så vi undlader også at stemme", sagde hun.

Det handler om økonomien Leif Pedersen (SF), påpegede, at det her jo blot handler om at godkende det såkaldte skema B: "Det handler om projektets økonomi. Og så synes jeg, det er værd at lægge mærke til huslejen, der er sat overraskende lav. Det er dejligt, og det er billigere at bo her end i etape 1 og 2".

Helge Bo Jensen svarede:

"Det er rigtigt, og det er godt at huslejen bliver lavere. Men hvordan kan det så være, at da man byggede 108 plejehjemspladser, så var det ikke billigere pr. kvadratmeter end de 36, som vi bygger nu? Så har vi vel betalt for meget for de første pladser - ellers er der vel ingen grund til at lave så store plejehjem", sagde han.

Allan Høyer (DF) kommenterede også på de kommende huslejer:

"Man kan diskutere, hvor lav huslejen bliver. Plejeboligerne bliver 30 kvadratmeter og resten er fællesarealer, så bruttohuslejen er større og ikke billig. Men sådan er det med al udlejning, det ved jeg", sagde han.

"Huslejerne er ikke lavere, men boligerne er bare mindre. Kvadratmeterprisen er faktisk en lille smule højere end ved første etape", sagde Paw Østergaard Jensen, mens Steen Christiansen læste op af notatet til sagen:

"Huslejen er den samme for etape 1-2 og 3, når der tages højde for prisudviklingen i de år, der er gået. Det står i notatet til sagen", sagde Steen Christiansen.

"Ja, det var også det jeg sagde", indskød Helge Bo Jensen. "Derfor er det underligt, at vi nu får 36 pladser og de ikke er dyrere end ved de tidligere 108. Det er rart at vide, når vi en anden gang skal bygge plejehjem, at det ikke er billigere at bygge stort".

"Men priserne bliver anderledes, fordi det her er en anden konstruktion end den der var i de to første etaper. Også set i forhold til, hvilke brugere det er, vi forventer vil flytte ind i etape 3", sagde Steen Christiansen, inden sagen blev tiltrådt, idet Enhedslisten og De Radikale undlod.