Det kan blive svært at argumentere for en ændring fra land- til byzone af Radiogrunden - fordi der siden startet er kommet flere muligheder for at bygge i Albertslund. Arkivfoto

Byggeri på Radiogrunden kan blive svært at få igennem

Det kan blive vanskeligt at omdanne området fra landszone til byzone, så der kan bygges på radiogrunden. Kommunalbestyrelsen skal nu vurdere, om man alligevel skal gøre forsøget

Albertslund Posten - 10. marts 2020 kl. 05:47 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

byudvikling Albertslund kommune har meddelt ejeren af Radiogrunden, ATP Ejendomme, at det kan blive vanskeligt at få omdannet området fra landzone til byzone - en forudsætning for, at der kan opføres boliger på grunden.

Det viser en aktindsigt, som borgergruppen "Bevar Vestskoven" har fået.

Ifølge aktindsigten er det i dag vanskeligt at argumentere for en ændring.

Det bekræftes af borgmester Steen Christiansen (Soc.), der uddyber:

"Situationen i dag er anderledes, en da vi i starten søgte om mulighed for at flytte området fra land- til byzone. En forudsætning for, at en kommune kan få lov til det er, at der ikke er andre muligheder i kommunen, der kan udnyttes til boligbyggeri. Det var der ikke tidligere. Men siden er der kommet flere byudviklingsprojekter i spil. Fængselsgrunden kan byudvikles, COOP er i gang med at bygge og har planer for mere byudvikling på deres arealer, og endelig er det politiske vedtaget at sætte gang i et storstilet udviklingsprojekt for Hersted Industripark, som bl.a. skal rumme nyt boligbyggeri."

"Så forudsætningerne er altså anderledes end i starten. Om vi alligevel skal forsøge at få ændret Radiogrundens zonestatus, er i sidste ende en beslutning, som kommunalbestyrelsen skal tage i løbet af dette år", siger Steen Christiansen.

Forvaltningen er i gang med at lave analyser af sagen, og de skal danne grundlag for den endelige politiske beslutning.

Borgmesterens egen holdning?

"Jeg vil se analyserne, inden jeg bestemmer mig", svarer Steen Christiansen.

Meddelt i december

"Bevar Vestskoven" skriver til Albertslund Posten, at ifølge deres aktindsigt, meddelte kommunen allerede i december 2019 ATP Ejendomme, at det kunne blive svært at sikre byggeplanerne, ved at den nuværende landzone ændres til byzone.

"For mere end to måneder siden meddelte Albertslund Kommune grundens ejer ATP Ejendomme, at forvaltningen havde svært ved at argumentere for at ændre Radiogrundens status fra landzone til byzone".

"Det blev senere fulgt op i dokumentet 'Proces for Radiostationen', hvor man strammer formuleringen og ud for den 13. december og skriver: "AK orienterer ATP om, at grundet de nye store byudviklingsområder tæt på kommunens nuværende og fremtidige togstationer, kan Forvaltningen ikke argumentere for, at Radiostationen overføres fra landzone til byzone", skriver "Bevar Vestskoven" til Albertslund Posten.

"Vi spørger os selv og borgmesteren: Hvorfor er den nye opfattelse om ændring fra landzone til byzone ikke blevet meddelt borgerne i Albertslund? Er borgmester Steen Christiansen og Miljø- og Byudvalget vidende om det, eller er det kun forvaltningen, der har meldt det ud til ejeren ATP Ejendomme?"

"Vi vil meget gerne spørge borgmesteren, om man bare sætter tingene på standby for så at køre videre i 2022, selv om man ikke pt. tror på, at planerne om etagebyggeri i skoven kan realiseres, når nu den afgørende ændring af zoner ikke synes mulig."

"Vi kan jo frygte, at man sylter planen for nu, men vil hive dem op af skuffen igen, når kommunevalget er overstået? Er planen at få ro nu, og så samle den varme kartoffel - Radiogrunden - op igen i 2022, for så at få bygget 250 boliger i skoven? Eller betyder det at man revurderer den eksisterende lokalplan, og lokalplanen ændres så ATP Ejendomme kan benytte den eksisterende bygning og evt. opføre lagerbygning som de ønskede i første omgang eller til noget mindre eller ingenting?"