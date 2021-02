Artiklen: Byggeri af to nye klubber er i gang - med forsinkelse

To nye, gamle klubber er på vej i Albertslund. Det er Klub Bakkens Hjerte og Klub Svanen.

I Klub Svanen venter man stadig på at komme i gang.

Det er entreprenør Egen Vinding og Datter, der står for byggeri af institutionsbygninger begge steder.

Bakkens Hjerte Forleden gik arbejdet i gang på Galgebakken. Det er sket efter forsinkelser. Først fordi de tilbud der kom ind, ikke kunne holdes inden for de økonomiske rammer. Derefter fordi der gik hul på en hovedvandledning på Galgebakken, lige ved klubbygningen.

Men nu kan man altså gå i gang. I første omgang skal det store hul, hvor den gamle bygning har ligget, fyldes op med grus. Her har tidligere været kælder.

Derefter begynder selve arbejdet med institutionsbygningen. Der er sat hegn om byggepladsen, og der er gjort meget for at passe på de store, gamle platantræer, der står på arealet.

Det forventes, at byggeriet kan være klar til indflytning i starten af 2022.

I Syd kunne man også være i gang, hvis ikke det var fordi man sent i forløbet erfarede, at den nuværende lokalplan kun tillader opførelse af nyt boligbyggeri. Ikke en klub eller andet.

Derfor skal kommunalbestyrelsen på sit kommende møde tage stilling til et nyt forslag til lokalplan for området, som gør det muligt at bygge en ny Klub Svanen.