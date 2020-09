Se billedserie Plan over det samlede byggeri af COOP-byen

Byggeri af COOP-byen starter vest for Vallensbæk Torvevej

Masterplanen for byudvikling af COOP’s arealer omkring hovedsædet på Vallensbæk Torvevej er i øjeblikket til politisk behandling

Albertslund Posten - 29. september 2020 kl. 14:00 Af Jørgen Brieghel

COOP-byen kaldes det meget omfattende bolig- og erhvervsbyggeri, som kooperationen vil opføre rundt om sit hovedsæde på Vallensbæk Torvevej.

En masterplan skal bane vej for projektet Der kan opføres 160.000 m2 bolig-/erhvervsbyggeri - ca. 1.750 boliger, heraf godt 90 rækkehuse på 120 m2 og godt 1.650 lejligheder med en gennemsnitlig boligstørrelse på 90 m2.

Masterplanen er ikke en egentlig lokalplan, men en overordnet plan, der sætter rammerne og beskriver indholdet for byudviklingen i det centralt beliggende område.

Masterplanen har været behandlet på mødet i Miljø- og Byudvalget og skal videre til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Det forventes, at byggeriet opføres i etaper, og der begyndes vest for Vallensbæk Torvevej. På de arealer der i dag rummer græsplæner og p-pladser op mod Blokland på den ene side og Læhegnet (Roskildevej) på den nordlige side.

Her skal der bygges Masterplanens område omfatter COOPs egne arealer, hvor hovedkontoret, logistik og lager er placeret, de offentlige vejarealer (Vallensbæk Torvevej og Læhegnet), der gennemskærer området samt et eksisterende regnvandsbassin, der er ejet af HOFOR.

Masterplanens mål er at omdanne Coops område på begge sider af Vallensbæk Torvevej til en ny bydel omkring grønne, fælles rum.

En bydel som indeholder boliger, butikker, erhverv samt COOPs hovedkontor.

Visionen er at bygge videre på COOPs fællesskabstanke og tilknytningen til Albertslund. Bydelen skal fremme fællesskab og sundhed og gøre det muligt, i en tæt bebygget bydel, at have let adgang til private og offentligt tilgængelige uderum, både i den enkelte bebyggelse og i den samlede bydel.

De fysiske rammer for COOPbyen bygger på fem bærende værdier: Fællesskab, COOP-identitet, Mangfoldighed, Sundhed og Bæredygtighed. Værdierne er igen omsat til designmål, der skal drive og understøtte visionen.

Bygges i etaper Masterplanen forventes realiseret i etaper med en ny bebyggelse på arealet vest for Vallensbæk Torvevej som den første etape. Det eksisterende hovedkontor fastholdes og udbygges, mens der på de omkringliggende arealer planlægges for et bolig- og erhvervsområde i op til 6 etager - højest mod Roskildevej.

I de efterfølgende etaper udvikles arealet øst for Vallensbæk Torvevej ligeledes til blandet bolig- og erhvervsområde med samme antal etager og højder, som øst for Vallensbæk Torvevej og ligeledes højest mod Roskildevej.

Her er det også hensigten at etablere en Super Brugsen samt øvrige detailhandelsbutikker i form af COOPs egne butikker.

Imellem bebyggelserne opstår lommer af fælles grønne opholdsarealer, og den sydlige del af byen udlægges til grønt friareal med vådområder til regnvandshåndtering.

