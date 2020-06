60% af Albertslund er dækket af skov og grønne områder. her er vi på Herstedhøje. Foto fra filmen

Send til din ven. X Artiklen: By under udvikling: Kampagne skal få flere til Albertslund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

By under udvikling: Kampagne skal få flere til Albertslund

Albertslund gennemgår de næste år den største udvikling siden den blev til levende by på bar mark i 1960'erne. En ny kampagne med lokale familier i hovedrollerne skal sælge varen og få

Albertslund Posten - 22. juni 2020 kl. 05:35 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gang i byudviklingsprojekterne i Albertslund som aldrig før. Et spritnyt gymnasium har lige slået dørene op.

Det legendariske Vridsløselille Fængsel skal åbnes op og bruges til noget nyt.

Og Hersted Industripark skal åbnes op som nye bydele med boliger tæt på den kommende letbane.

Med andre ord er der snart plads til endnu flere albertslundere i byen.

Kommunikationsafdelingen i Albertslund Kommune har lavet en brandingkampagne, som skal få flere til at kigge mod Albertslund, når de vil finde en bolig.

En god vare "To ting er vigtige, når man gerne vil lykkes med at sælge sin kommune som en god bosætningskommune", siger kommunikationsansvarlig Janus Enemark Robenhagen Nissen.

"Den ene er at have en god vare at sælge. Det har vi i Albertslund. Her er grønt og godt med fællesskab og kultur til den store guldmedalje. Her er det værd at bo og leve, for børn, ældre og forældre. Den anden ting er, at det kræver en god brandingindsats, hvor handlinger og kommunikation går hånd i hånd. Det er det, vi forsøger med den her kampagne. Samlet set håber vi, at det virker både ærligt og befriende, og vigtigst; giver et genkendeligt billede af byen både til hverdag og fest hos de eksisterende borgere, og at det giver potentielt nye borgere et udvidet billede af Albertslund, som man kunne have lyst til at bo i."

Retfærdigt billede "Vores mål har været at give et mere retfærdigt billede af Albertslund end det, som medierne interesserer sig for og ofte forfalder til at understøtte - måske mest pga. eksisterende fordomme - samtidig med, at vi ikke skal sælge katten i sækken. For det er der absolut ikke grund til. Her er grønt og godt, men jeg er med på, at mange udenfor byen måske mest kender Albertslund fra Terkel i Knibe, hvor Jason altid har et jernrør i baglommen. Og andre kender Albertslund fra Suspekts noget hårde tekstunivers. Men Albertslund er så meget mere end det, og summen af byens mange tilbud og mennesker er altså et skønt sted at have sin hverdag med højt til loftet, frisk luft og så er det tæt på København."

Tur rundt i Albertslund Kampagnens kerne er interaktive film, hvor man selv bestemmer hvordan ens dag i Albertslund skal udspille sig. Man kan følge forskellige familier og familiemedlemmer rundt i byen - f.eks. i skole, i Vestskoven, på biblioteket eller i Friluftsbadet Badesøen. Ofte er der flettet humor og spydige bemærkninger sammen med billederne, som er omdrejningspunktet. Og den lille kommunikationsafdeling i kommunen står selv bag.

"Det har været noget af en proces, vi kastede os ud i", siger Janus Enemark Robenhagen Nissen. "Vi har selv stået for alt fra idéudvikling til konceptudvikling, forventningsafstemning med borgerne i byen om hvad deres by egentlig består af til casting af borgere, fra manuskriptudvikling til instruktion af ganske almindelige mennesker."

En by i udvikling Albertslund vil ændre sig markant de næste ti år med nye bydele og anderledes beboelsesformer, f.eks. i det gamle og stemningsfulde Vridsløselille Statsfængsel. Det giver plads til nye albertslundere. "Og de skal være så velkommen - de vil ikke fortryde det," lyder det fra Janus Enemark Robenhagen Nissen.

"Vi er ret stolte over resultatet - hovedbudskabet er; flyt til Albertslund. Her er godt at bo - midt i naturen, med kulturen, designet til børn - 15 minutter fra København. Nu handler det om at få folk ind i det interaktive univers, hvor man kan bevæge sig rundt i Albertslund og få en god oplevelse."

Se resultatet på www.boialbertslund.dk